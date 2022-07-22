Electronic Arts'ın bir diğer spor oyunu Amerika futbolu serisi Madden Nfl 23'ün sistem gereksinimleri Amerikan futbolu severler tarafından merak ediliyor. Peki, Madden NFL 23 sistem gereksinimleri neler? Madden NFL 23 kaç GB? İşte detaylar…

MADDEN NFL 23 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Madden NFL 23'ü en düşük grafikte oynayabilmek için Athlon X4 880K veya Intel Core i3-6100 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak için ise AMD FX 8150 veya Intel Core i5-3350 işlemci, 12 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 680 veya AMD Radeon R9 270x ekran kartı istemektedir.

MADDEN NFL 23 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Athlon X4 880K veya Intel Core i3-6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 460 veya GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

MADDEN NFL 23 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX 8150 veya Core i5-3350

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya GeForce GTX 680

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

MADDEN NFL 23 KAÇ GB?

Madden NFL 23'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.