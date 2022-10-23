LUFF E-Sports Türkiye'nin İlk Resmi CoD: Modern Warfare 2 Takımını Kuruyor!
Gamegar Haberleri
LUFF E-Sports, Türkiye espor sektörüne yatırımlarını sürdürüyor!
Dünyanın en ünlü video oyun serisi Call of Duty yeni serisini çıkarmak üzere.
CoD: Modern Warfare 2 oyunu satışa çıkmadan önce LUFF E-Sports Türkiye'deki ilk resmi takımı kurmaya hazırlandığını duyurdu!
CS: GO, iRacing, FIFA23, Valorant oyunlarında takım kuran LUFF E-Sports, 28 Ekim'de satışa sunulacak
Call of Duty: Modern Watfare 2 oyununda kuracağı takım ile Türkiye'yi global çapta temsil etmeyi planlıyor!
Oyun içinden servis edilen gerçek hayatı aratmayan görüntüler oyuncuları şimdiden meraklandırmaya başladı.
Oyunun Amsterdam'da geçtiği bir bölüm, grafik kalitesi ve gerçekçiliğiyle oyun severleri büyüledi. Birçok oyuncu, oyun görüntülerinin gerçek hayatla neredeyse aynı olduğunu ifade etti.