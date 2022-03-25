Lost Ark Yeni Steam Hesaplarını Kısıtlayacak

Lost Ark oyunda artmaya başlayan bot problemlerine karşılık Steam'in 'güvenilir hesap' özelliğini kullanacak.

Lost Ark Başlangıç Rehberi – Bilmeniz Gerekenler

'Güvenilir hesap' statüsüne geçmek için harcamanız gereken5 dolarlık limiti henüz karşılamadığınızda yeni Steam hesabınızın bulunduğu kısıtlı statü arkadaş eklemeden takas yapmaya, eşya ya da kart düşürmeden marketi kullanmaya kadar Steam'in sunduğu pek çok sosyal etkileşimi engelliyor. Sahtekarlığa karşı bir önlem niteliğindeki bu özelliği artık Lost Ark da kullanmayı planlıyor.

Bu haftanın yamasından itibaren botları bir nebze engellemek adına Steam hesabı kısıtlı olan oyuncuların başka oyunculara takas atması mümkün olmayacak fakat hala gelen takas istekleri kabul edilebilecek. Ayrıca oyun içi hediye ve ek içeren postalar yollayamayacak, Royal Crystallerini altın ile takas edemeyecekler. Yapımcıların yaptığı duyuru da şu şekilde:

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

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