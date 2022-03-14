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Lost Ark'ta bot hesap sorunu! Bir milyon bot hesap banlandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Lost Ark'ta bot hesap sorunu! Bir milyon bot hesap banlandı

Lost Ark'ın Steam'de popüler olmaya devam ediyor, ancak MMORPG oyun Lost Ark'ta bir milyon adet bot hesabın banlanmasına rağmen hala sorunlar devam ediyor.

Lost Ark geliştiricileri geçtiğimiz günlerde bir milyon bot hesabı banladılar, ancak geliştiriciler bot hesapların önüne geçmeyi bir türlü başaramıyor. Bot dalgasını durdurmaya yardımcı olacak diğer bazı değişiklikler gibi daha fazla yasaklar gelecek.

Geliştiricilerin yaptığı duyuruda, "İlk büyük yasak dalgasını takiben, oyundan daha fazla botu temizlemek için düzenli olarak ek yasaklar uygulamaya devam ediyoruz." dedi. "Bunun ötesinde, botların oyuna girmesini çok daha zor hale getirmek için dahili yöntemler ve araçlar üzerinde de çalışıyoruz, özellikle de şu anki yaratıldıkları hızda. Bu güncellemeler yakında oyuna eklenecek."

Geliştiriciler ayrıca, "bu sistemlerin botlar tarafından kötüye kullanılmasını önlemek" amacıyla bazı uyum ve rehberlik görev ödülleri altında gümüşe çevirdiklerini de belirtiyorlar.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Lost Ark, Gamegar,, Haberler

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