Lost Ark'ın Witcher 3 iş birliği duyuruldu

Tripod Studio ve Smilegate tarafından ortaklaşa geliştirilen MMO aksiyon rol yapma oyunu Lost Ark'ın The Witcher iş birliği duyuruldu. Lost Ark ve The Witcher iş birliği Ocak 2023'te oyuna eklenecek.

The Lost Ark ve The Witcher etkinliği geçen hafta Lost Ark'ın Kore sunucularına geldi. Oyuncuların Kasım güncellemesinde bulunan birçok değişikliği hala yaşadıkları bilinse de, Lost Ark'ın Batı sunucularındaki maceracıların Ocak 2023'te eşsiz iş birliğini deneyimleyebileceği duyuruldu.

LOST ARK VE THE WITCHER İŞ BİRLİĞİ DUYURULDU

The Lost Ark ve The Witcher crossoverı ile karakter özelleştirme izleri, kartlar, kale yapımları ve emojilerin yanı sıra bazı yeni etkinlik görevleriyle The Witcher'ın ikonik karakterleriyle karşılaşabilirsiniz.

"Hem etkinliğin çıkış tarihi hem de Ocak ayında kullanıma sunulacak özel oyun içi öğeler hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacağız! Bu arada, Aralık ayında Brelshaza Lejyon Baskını ve Sihirdar İleri Sınıf Sürümü'nü ve diğer birçok yeni etkinliği yayınlamaya hazırlanırken sizi Arkesia'da göreceğiz."

"Güzel bir adanın şenlikleri gizemli bir girdap tarafından kesintiye uğradı. Gizemleri ortaya çıkarmak, yepyeni bir adada ve yeni etkinlik görevlerinde The Witcher'ın ikonik karakterleriyle karşılaşmaya yol açacak! Yeni Witcher temalı kozmetikler mağazada mevcut olacak ve yeni karakter özelleştirme izleri, Kartlar, Kale yapıları, Emojiler (ve daha fazlası) etkinliğe katılan maceracıları bekliyor."