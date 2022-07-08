Lord of the Rings Gollum'un oynanış fragmanı yayınlandı - Haberler

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Lord of the Rings Gollum'un oynanış fragmanı yayınlandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Lord of the Rings Gollum'un oynanış fragmanı yayınlandı

Daedalic Entertainment'ın geliştiriciliğini ve Nacon'ın yayıncılığını üstlendiği Lord of the Rings Gollum oyunundan yeni oynanış fragmanı paylaşıldı.

J.R.R Tolkien'ın eseri Yüzükler Efendisi'nin Gollum'unu içeren aksiyon macera oyunu Lord of The Rings Gollum'un oynanış fragmanı 7 Temmuz tarihinde yayınlandı.

THE LORD OF THE RINGS GOLLUM OYNANIŞ FRAGMANI YAYINLANDI

Nacon'ın yayıncılığını üstlendiği The Lord of The Rings Gollum'ün 7 Temmuz'da oynanış fragmanı yayınlandı. The Lord of the Rings Gollum, 1 Eylül 2022'de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi, PlayStation 5 için çıkış yapacak.

Lord of the Rings Gollum'un oynanış fragmanı yayınlandı

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Çarpık kahramanımızın kendisi için değerli olan tek şeyi yeniden kazanma arayışında olduğu, hikaye odaklı bir aksiyon RPG'si olan Yüzüklerin Efendisi: Gollum™'da anlatılmamış hikayeyi deneyimleyin. Kırık ruhuyla parçalanan oyuncular, onu Kara Kule'nin altında bir köle olarak geçirdiği zamanı ve Kuyutorman Elfleri ile olan başıboşluğu hakkında daha fazlasını ortaya çıkaran, onu ünlü yerlere götürecek bir yolculukta hem Sméagol hem de Gollum'u yönetmek zorunda kalacaklar. seriden ikonik karakterlerle.

THE LORD OF THE RINGS GOLLUM OYNANIŞ FRAGMANI

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

The Lord of The Rings Gollum Gamegar Haberler

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