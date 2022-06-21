League of Legends Türkiye YouTube hesabında geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni şampiyon Nilah'ın fragmanı ile beraber Nilah'ın League of Legends'a ne zaman geleceği araştırılıyor. Peki, LoL Nilah ne zaman çıkacak? LoL Nilah yetenekleri neler? İşte detayları…

LOL NİLAH NE ZAMAN ÇIKACAK?

League of Legends'ın yeni şampiyonu Nilah için henüz resmi bir çıkış tarihi verilmedi, ancak yeni şampiyon Nilah'ın 12.13 yamasıyla beraber çıkacağı tahmin ediliyor. Bu da yeni League of Legends şampiyonu Nilah'ın Temmuz ayında çıkış yapacağını gösteriyor.

LOL NİLAH YETENEKLERİ

Pasif: Nilah çok düşük bir saldırı hızı artışına sahiptir. Fakat rakiplere yaptığı vuruşlar ile saldırı hızı artışı kazanır. Eğer Nilah'ın saldırı hızı sınıra ulaşırsa fazlalık saldırı hızı vuruş hasarı olarak rakibe yansıtılır.

Q – Nacre Atılması: Bu yetenek sayesinde Nilah bir hedefe atılabilir ve atılma sonrası yapacağı ilk saldırı güçlenir. Ayrıca bu saldırı yapılırken rakipler işaretlenir ve ikinci güçlü saldırısı yakındaki tüm rakiplere hasar verir.

W – Gelgit Balonu: Nilah istediği yönde bir su balonu atabilir. Eğer bir şampiyon bu su balonuna yakalanırsa yavaşlar ve hasar alır. Hasar alan şampiyonların çevresinde oluşan sis, kendilerinin ve yakınında bulunan takım arkadaşlarının Nilah'a otomatik saldırı yapmasını engeller.

E – İsteksiz Dostluk: Nilah elindeki kamçıyı önündeki rakibe savurur. Yeteneğe yakalanan rakipler, 4 saniye boyunca Nilah'a bağlanır. Yeteneğin tekrar aktif edilmesiyle Nilah'ın kamçısı büyür ve yakındaki diğer rakiplere de aynı yeteneği kullanabilir. Eğer ikinci kez kullanım başka bir hedefe isabet ederse yetenek tekrar aktif edilerek isabet alan şampiyonlara sersemletme uygular.

R – Okyanusun Verdiği Söz: Nilah 7 saniye boyunca kendisiyle hareket eden yuvarlak bir alan oluşturur ve içerisinde bulunan herkese hasar verir. Alanın içinden kaçmaya çalışan rakipler alanın içine tekrar geri itilir. Nilah ayrıca bonus hareket hızı ve hayalet etkisi kazanır.