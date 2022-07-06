Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri neler? Left 4 Dead 2 kaç GB?
Haberler.com - Şimal Güdüm - Gamegar
2009 yılında çıkan Left 4 Dead 2 sistem gereksinimleri 2021 nelerdir? Left 4 Dead, Valve Corporation (PC) ve Certain Affinity (Xbox 360) tarafından geliştirilerek, Elecrtronic Arts tarafından Kasım 2008'de Xbox 360 ve PC için dağıtılan bir hayatta kalma-korku 4 oyunculu kooperatif birinci şahıs gözünden oynanan bir video oyunudur. Left 4 Dead 2 kaç GB?
Left 4 Dead'deki salgın olan Yeşil Grip virüsünün çıkardığı mutasyondur, ilk olarak Pensilvanya'da başlamış ve kendini geliştirmiştir. Hastalığın çıkmasından itibaren yaklaşık 3 hafta sonra güçlü mutasyonlar ortaya çıkmıştır. Hayatta kalan 4 karakter hastalıktan arınmış güvenli bir yer bulma arayışıyla sürekli hareket halindedirler.
- İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP,
- İşlemci: Pentium 4 3.0GHz,
- Bellek: 2 GB RAM,
- Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600,
- DirectX: Sürüm 9.0c,
- Depolama: 13 GB kullanılabilir alan,
- Ses Kartı: DirectX 9.0c
- İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP,
- İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz,
- Bellek: 2 GB RAM,
- Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600,
- DirectX: Sürüm 9.0c,
- Depolama: 13 GB kullanılabilir alan,
- Ses Kartı: DirectX 9.0c
- İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
- İşlemci: Pentium 4 3.0GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Video card with 128 MB, Shader model 2.0. ATI X800, NVidia 6600 veya daha iyisi
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c
- İşletim Sistemi: Windows® 7 32/64-bit / Vista 32/64 / XP
- İşlemci: Intel core 2 duo 2.4GHz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: Video Card Shader model 3.0. NVidia 7600, ATI X1600
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 13 GB kullanılabilir alan
- Ses Kartı: DirectX 9.0c
Oyun güncel olarak 13 GB alan kaplamakta.