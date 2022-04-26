League of Legends'ta True Damage Ekko'yu seslendiren rapçi Beta Berk Bayındır hayatını kaybetti

Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır, kaldığı evin 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Beta Berk Bayındır'ın vefatının ardından akıllara geride bıraktığı rap şarkıları ve League of Legends'ta Türkçe seslendirmesini yaptığı Ekko karakteri kaldı.

LEAGUE OF LEGENDS TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI GELDİ

Sevilen rapçinin hayatını kaybetmesinin ardından League of Legends Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sesiyle True Damage Ekko'ya hayat veren Berk Bayındır'ın acı haberi ile sarsıldık. Ritmi, sesi ve hatırası Vadi'de de bizimle yaşamaya devam edecek. Tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." şeklinde açıklamada bulundu.

"ÇOK ZAMANSIZ BİR KAYIP"

Riot Games tarafından geliştirilen popüler MOBA türü strateji oyunu olan League of Legends'ın True Damage Ekko kostümünü Türkçe seslendiren rapçi Beta'nın hayatını kaybettiğini öğrenen Riot Games Türkiye Müdürü Erdinç İyikul, yaptığı paylaşımda, Çok zamansız bir kayıp, çok üzücü." sözlerine yer verdi.