Kumar bağımlısı ünlü yayıncı canlı yayında kaybettiği miktarı söyledi! Duyanlar kulaklarına inanamadı
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Dünyaca ünlü Twitch yayıncısı xQc kullanıcı adlı Felix Lengyel, geçtiğimiz ay boyunca kumarda milyonlarca dolar kaybettiğini itiraf etti. Canlı yayında kumarda kaybettiği parayı açıklayan yayıncı, zaman zaman kumarda kaybettiğini söyledi.
Twitch'in popüler yayıncıları arasında yer alan xQc kullanıcı adlı Felix, esporcu olarak başladığı kariyerinde Twitch'teki en büyük yayıncılarından biri haline geldi ve geçtiğimiz son üç yılda Twitch'ten yaklaşık 8 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
Felix Lengyel'in geçtiğimiz günlerde Twitch'te bir diğer ünlü yayıncı Pokimane ile yaptığı podcast sırasında, poker ve kumar hakkında konuşmaya başladılar. Felix, kumarda çok fazla para kaybettiğini ve kumar bağımlısı olduğunu itiraf etti. Ayrıca sadece geçen ay kumarda 2 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.
Kanadalı Twitch yayıncısı Felix'in Pokimane ile beraber yaptığı canlı yayın sırasında Pokimane, Felix'e yayın yaparken kumar oynayıp oynamadığını sordu. Kanadalı yayıncı ise "kumara bağımlıyım, geçen ay 1.8 milyon dolar kaybettim" sözlerine yer vermesi üzerine diğer yayıncıyı şoka uğrattı.
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Canlı yayın sonrası Kanadalı yayıncının babası, Felix'i arayarak iyi olup olmadığını sordu. Babasına endişelenmemesini söyleyen yayıncı arada para kaybettiğini söyledi.