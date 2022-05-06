Kumar bağımlısı ünlü yayıncı canlı yayında kaybettiği miktarı söyledi! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Twitch'in popüler yayıncıları arasında yer alan xQc kullanıcı adlı Felix, esporcu olarak başladığı kariyerinde Twitch'teki en büyük yayıncılarından biri haline geldi ve geçtiğimiz son üç yılda Twitch'ten yaklaşık 8 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

KUMARDA 2 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Felix Lengyel'in geçtiğimiz günlerde Twitch'te bir diğer ünlü yayıncı Pokimane ile yaptığı podcast sırasında, poker ve kumar hakkında konuşmaya başladılar. Felix, kumarda çok fazla para kaybettiğini ve kumar bağımlısı olduğunu itiraf etti. Ayrıca sadece geçen ay kumarda 2 milyon dolar kaybettiğini açıkladı.

"KUMAR BAĞIMLISIYIM"

Kanadalı Twitch yayıncısı Felix'in Pokimane ile beraber yaptığı canlı yayın sırasında Pokimane, Felix'e yayın yaparken kumar oynayıp oynamadığını sordu. Kanadalı yayıncı ise "kumara bağımlıyım, geçen ay 1.8 milyon dolar kaybettim" sözlerine yer vermesi üzerine diğer yayıncıyı şoka uğrattı.

CANLI YAYINDA BABASI ARADI

Canlı yayın sonrası Kanadalı yayıncının babası, Felix'i arayarak iyi olup olmadığını sordu. Babasına endişelenmemesini söyleyen yayıncı arada para kaybettiğini söyledi.