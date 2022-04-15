Kojima Production'ın bağımsız bir stüdyo olarak kalacağını açıklandı

Büyük yapımlara imza atan Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima, dün Twitter'dan PlayStation Studios fotoğrafını paylaştı ve sonra ise stüdyonun bağımsız kalacağını belirterek yanlış anlaşılma için üzgün olduğunu söyledi.

Hideo Kojima'nın Japonca tweetler attığı hesabından PlayStation Studios fotoğrafı paylaştı ve onu İngilizce tweetler attığı hesaptan da retweetledi. Durum böyle olunca takipçileri Kojima Production'ın PlayStation Studios'a katıldığını sandı.

Japonyalı popüler video oyun tasarımcısı Hideo Kojima, durumun yanlış anlaşıldığını fark edince bir tweet daha atmak zorunda kaldı ve şu sözlere yer verdi:

Yanlış anlaşılma için üzgünüm ama KOJIMA PRODUCTIONS bağımsız bir stüdyo olmuştur ve olmaya devam edecektir.

Death Stranding ve Metal Gear Solid serisinin arkasındaki isim Hideo Kojima'nın stüdyosu Kojima Production, bağımsız kalacağını duyurdu.