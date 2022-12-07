Kistik Fibrozis hastalığı nedir? Kistik Fibrozis hastalığı belirtileri neler?
Gamegar Haberleri
Genetik bir bozukluk olarak bilinen kistik fibrozis hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. "kistik fibrozis hastalığı nedir?" şeklinde araştırmalar yapan vatandaşlar için kistik fibrozis hastalığını açıkladık. Peki, Kistik Fibrozis hastalığı nedir? Kistik Fibrozis hastalığı belirtileri neler? Kistik fibrozis hastalığının tedavisi var mı? İşte detaylar… Detayları haberimizde…
Salgı bezlerinin görevini yerine getirmemesi durumunda oluşan hastalık kistik fibrozisin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Kistik Fibrozis hastalığı nedir? Kistik Fibrozis hastalığı belirtileri neler? Kistik fibrozis hastalığının tedavisi var mı? İşte detaylar…
Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır. Kistik fibrozis hastalığı, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilir. Doğumla birlikte görülen fibrozis, bu etkileme sonucu işlev bozukluklarına neden olur.
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Akciğerlere hasar veren kistik fibrozis hastalığının kesin bir tedavisi yoktur, ancak hasar görülen organları ve hücrelerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olan bazı tedaviler bulunmaktadır.
- Tedavisi bulunmayan Kistik Fibrozis hastalığının birçok belirtisi bulunmaktadır:
- Sık ve uzun süreli öksürük
- Çok miktarda balgam
- Sık tekrarlanan hırıltı soluma
- Zatürre ve bronşit gibi sık tekrarlayan akciğer enfeksiyonları
- Nefes alma ve vermede zorlanma
- Yoğun fiziksel aktivite sırasında çabuk yorulma, nefes daralması
- Düzelmeyen sinüzit ve nazal polip
- Yeni doğan bebeğin ilk kakasının katı ve bağırsaklara yapışıklığı nedeniyle kaka çıkaramaması.
- Yağların fazla miktarda atılmasıyla sık, kötü kokulu dışkı.
- Bağırsakların genişlemesine bağlı olarak karın ağrısı ve karında huzursuzluk.
- Yağların yeterince emilemeyişi nedeniyle olarak fazla gaz ve karın şişliği oluşması.
- Kemik mineralizasyon bozuklukları (raşitizm veya osteoporoz)
- Pankreatik yetersizlik, diyabet
- Yağda eriyen vitamin eksikliği (A, D, E, K)
- Erkek kısırlığı
- İdrar kaçırma ve vajinal enfeksiyon
- Hastaların iştahları iyi olmasına rağmen iyi kilo alamaması, kilo kaybetmesi. Besinlerin yeteri kadar emilememesi.
- Besinlerin iyi sindirilememesi ve salgıların katı olması nedeniyle ileri yaşlarda da bağırsak tıkanmaları