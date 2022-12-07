Genetik bir bozukluk olarak bilinen kistik fibrozis hastalığının ne olduğu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. "kistik fibrozis hastalığı nedir?" şeklinde araştırmalar yapan vatandaşlar için kistik fibrozis hastalığını açıkladık. Peki, Kistik Fibrozis hastalığı nedir? Kistik Fibrozis hastalığı belirtileri neler? Kistik fibrozis hastalığının tedavisi var mı? İşte detaylar… Detayları haberimizde…

Salgı bezlerinin görevini yerine getirmemesi durumunda oluşan hastalık kistik fibrozisin ne olduğu araştırılıyor. Peki, Kistik Fibrozis hastalığı nedir? Kistik Fibrozis hastalığı belirtileri neler? Kistik fibrozis hastalığının tedavisi var mı? İşte detaylar…

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI NEDİR?

Kistik fibrozis, akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri dış salgı bezlerinde görülen, otozomal resesif kalıtımlı bir gen hastalığıdır. Kistik fibrozis hastalığı, aynı anda solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyebilir. Doğumla birlikte görülen fibrozis, bu etkileme sonucu işlev bozukluklarına neden olur.

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Akciğerlere hasar veren kistik fibrozis hastalığının kesin bir tedavisi yoktur, ancak hasar görülen organları ve hücrelerin işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olan bazı tedaviler bulunmaktadır.

KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?