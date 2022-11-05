Karşınızda Yeni Overwatch 2 Karakteri: Ramattra

Overwatch League Grand Finals sırasında duyurulan yeni tank karakteri Ramattra, 2. Sezon'un başlangıcı 6 Aralık'ta oyuncularla buluşacak.

Overwatch 2'ye katılacak yeni karakterin tank sınıfında olacağı uzun süredir konuşuluyordu. Hatta bu karakterin uzun süredir adını duyduğumuz ve Baptiste karakterinin eski yakınlarından biri olan Mauga karakteri olduğu sızdırılmıştı, ancak bu bilgi doğru çıkmadı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Overwatch League Grand Finals sırasında açıklanan karakter Mauga değil Ramattra oldu.

Eğer Overwatch'ın ilk oyunundan PvE odaklı Archives oyun modunu oynadıysanız Ramattra size tanıdık gelmiş olabilir, çünkü bu karakter ilk olarak Archives PvE görevlerinin sonundaki sinematikte Doomfist ile birlikte görülen karakterin ta kendisi. Geliştiricilerin Ramattra ile ilgili verdiği bilgiler ise maalesef kısıtlı, ancak bildiğimiz kadarıyla bu karakter farklı formlara dönüşebilen bir tank karakteri olacak.

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Ramattra Oyun İçi Görüntüleri ve Yetenekleri

Gamerbraves'in Overwatch 2 geliştiricileriyle yaptığı röportajda Ramattra'nın oyun için görüntüleri ve bazı yetenekleri hakkında birkaç ayrıntı daha paylaşıldı. Gelin bu bilgilere biz de bir göz atalım.

Az önce de belirttiğimiz gibi Ramattra 2 farklı forma sahip bir karakter. Winston'ın ulti yeteneğiyle farklı formlara geçmesi gibi düşünebiliriz, ancak Winston'ın aksine Ramattra bu formlar arasında bir ulti yeteneği beklemeye gerek kalmadan geçiş yapabilecek.

Formlarından birincisi olan Omnic formu biraz daha dürtme odaklı bir form olacak. Birincil atağı Zenyatta ve Kiriko gibi yavaş ilerleyen saldırı tipinde olacak. Karakterin hasar vermek için kullanacağı ana saldırı formunun bu olup olmayacağıyla ilgili ise çok bir bilgi verilmedi.

Ramattra'nın 2. formu ise Nemesis Formu. Bu formunda Omnic formuna göre daha büyük bir şekle bürünecek ve birincil saldırısı yakın menzilli yumruklar olacak. Ana yeteneklerinin 2 formda da kullanacağını söyleyen geliştiriciler, ultisinde ise Ramattra hangi formda olursa olsun Nemesis Formu'na geçeceğini belirtti. Ultisinin ne olacağıyla ilgili bir bilgi ise verilmedi.

Ramattra Hikayesi

Overwatch dünyasının hikayesi için ise Ramattra çok önemli bir rol üstlenecek. 2023'te çıkması beklenen Overwatch 2 hikaye modunun ana düşmanları olan Null Sector ordusunun başı olan Ramattra, destek karakteri Zenyatta gibi Omnic ırkından bir robot. Omnic'lerin insanlara olan barışçıl tutumuna karşı insanların saldırgan ve dışlayıcı tavırlarına son vermek isteyen Ramattra, barışçıl tutumunu bir kenara bırakarak kendi ırkının sağ kalabilmesi için ne olursa olsun yapmayı hedefliyor.

Overwatch 2'nin çıkışından bu yana eklecek 2. tank karakteri olan Ramattra, 6 Aralık 2022'de 2. Sezon ile birlikte oyuna eklenecek. Bakalım Ramattra'dan sonra bizi hangi tür bir karakter bekliyor?