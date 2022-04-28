Kafalar Esports, Valorant operasyonlarını ikinci bir tarihe kadar durdurma kararı aldı

Espor turnuvalarında PUBG ve Valorant alanında mücadele eden Kafalar Esports takımı, lig turnuvalarının yetersiz kaldığını düşünerekten ikinci bir tarihe kadar Valorant operasyonlarını durdurduklarını açıkladı.

KAFALAR ESPORTS VALORANT'TAN ÇEKİLİYOR

Kafalar Esports'un sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda ikinci bir tarihe kadar Valorant operasyonlarını durdurma kararı aldılar. Valorant'ta mücadele edecekleri turnuva ve lig sayılarının az olması ve turnuva aralığının çok uzun olmasından dolayı böyle bir karar aldıklarını açıkladılar.

"ÇOK İSTEDİK AMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Kafalar Esports'un kurucuları arasında yer alan Bilal Hancı, Valorant takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilal Hancı yaptığı açıklamalarda, "Çok istedik maddi manevi çok mesai harcadık fakat istediğimiz gibi olmadı." dedi ve açıklamalarının devamında ligler hakkındaki sitemini dile getirdi.

"Yine de bu kararı alma sebebimiz de saçma sapan bir lig sistemi olması ağır bastı çünkü yılın başında 8-9 organizasyon dışındaki bütün takımlar hedefsiz kaldılar. Resmi maç yapacakları bir turnuva yok hem oyunculara hem de takımlara yazık oluyor acil bir şekilde bütün yıla yayılacak bir şekilde takımların sürekli yarışabilecekleri maç yapabilecekleri bir sistem olmalı aksi takdirde bizim ülkemizde çok fazla bir geleceği olmayacak VALORANT oyununun!"