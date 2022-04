John Wick'in senaristinden Streets of Rage filmi geliyor

Streets of Rage ilk olarak 1991 yılında SEGA Genesis ile tarafından piyasaya sürüldü ve Streets of Rage 2 ve 3, 1992 ve 1994'te piyasaya sürüldü. Her oyunda, şehrin sokaklarını kirleten kötü adamların saçmalıklarını yumruklayan kötü niyetli uyanıklar olarak oynuyorsunuz.

26 yıl sonra 2020'de yeni oyunu çıkan Streets of Rage serisinde dördüncü oyunu hala orijinal oyun üçlemesi ile aynı Retro hissi yakalamayı başarıyor ve serinin modern film uyarlamasının böyle görüneceği de düşünülüyor.

Oyundan filme uyarlamalara karşı her zaman temkinli olunması gereklidir, ancak Kolstad bir dövüş oyununu beyaz perdeye dönüştürmek için doğru bir seçim gibi görünüyor.

Şimdiye kadar yaratılmış en iyi beat'em up serileri arasında, 90'ların ritimlerini ve en iyi sokak dövüşlerini aşan ikonik dizi Streets of Rage, klasik aksiyon hayranlarının taptığı ustaca bir övgü ve yeniden canlandırma ile geri dönüyor.