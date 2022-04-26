Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? - Haberler

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Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip yayınlanan Internet Cafe Simulator 2'nin sistem gereksinimleri merak ediliyor. Son zamanalrın popüler simülasyon oyunları arasında yer alan Internet Cafe Simulator 2'nin sistem gereksinimleri neler? Internet Cafe Simulator 2 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Son derecede kapsamlı bir şekilde internet kafe işlettiğiniz bu simülasyonda her geçeng ün internet kafenizi daha da geliştirerek müşterilere hizmet ederken diğer yandan ise dükkanınızı serserilerden korumalısınız.

Serinin ikinci oyunu Internet Cafe Simulator 2'nin sistem gereksinimlerinin neler olduğu oyuncular tarafından aratılmaktadır. Peki, Internet Cafe Simulator 2'nin sistem gereksinimleri neler? Internet Cafe Simulator 2 kaç GB? İşte detaylar…

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  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 or better
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Ekran Kartı: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better
  • Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Internet Cafe Simulator 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, Gamegar,, Haberler

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