Internet Cafe Simulator 2 sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Son derecede kapsamlı bir şekilde internet kafe işlettiğiniz bu simülasyonda her geçeng ün internet kafenizi daha da geliştirerek müşterilere hizmet ederken diğer yandan ise dükkanınızı serserilerden korumalısınız.

Serinin ikinci oyunu Internet Cafe Simulator 2'nin sistem gereksinimlerinin neler olduğu oyuncular tarafından aratılmaktadır. Peki, Internet Cafe Simulator 2'nin sistem gereksinimleri neler? Internet Cafe Simulator 2 kaç GB? İşte detaylar…

INTERNET CAFE SIMULATOR 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Internet Cafe Simulator 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2 GHz Dual Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4000 or better

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Internet Cafe Simulator 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 2.5 GHz Dual Core CPU

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 970/Radeon RX470 or better

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Internet Cafe Simulator 2 Kaç GB?

Internet Cafe Simulator 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.