Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB?

Harry Potter evreninde geçecek olan açık dünya büyücülük rol yapma oyunu Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Çıkış yapması merakla beklenen Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri de merak edilir hale geldi. Peki, Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB? Detaylar haberimizde…

1800'lü yılların sonunda Harry Potter'dan yaklaşık 100 yıl önce geçecek olan açık dünya büyücülük rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, 2022'nin en iyi rol yapma oyunu olacağı tahmin ediliyor. Portkey Games'in sihir ve gizemle dolu geniş bir dünya yaratacağından eminiz.

Geliştirici ekip Avalanche Software ve yayıncı Warner Bros., bilgisayar oyuncuları için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini yayınladı. GTX ekran kartlarına sahip alt uç sistemler, düşük çözünürlüklü dokulara ve görsel kaliteye sahip olarak 30 FPS'te oynayabilirler. Yüksek çözünürlüklü dokulara ve grafik kalitesine sahip olarak 60 FPS'te çalıştırmak için RTX 3060 veya Radeon 6700 ekran kartına ihtiyacınız olacak.

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5 6600K
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Ryzen 7 1700 veya Core i7-6700
  • RAM: 12 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6900 XT veya Nvidia GeForce RTX 3090

Hogwarts Legacy'nin kaç GB olduğuna dair henüz bir bilgi verilmedi ancak, oyunun minimum 60 GB olacağı tahmin edilmektedir.

Hogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandıHogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı
Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi!Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

sistem gereksinimleri, Harry Potter, Gamegar,, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title