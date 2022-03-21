Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB?
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Harry Potter evreninde geçecek olan açık dünya büyücülük rol yapma oyunu Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Çıkış yapması merakla beklenen Hogwarts Legacy'nin sistem gereksinimleri de merak edilir hale geldi. Peki, Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB? Detaylar haberimizde…
1800'lü yılların sonunda Harry Potter'dan yaklaşık 100 yıl önce geçecek olan açık dünya büyücülük rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, 2022'nin en iyi rol yapma oyunu olacağı tahmin ediliyor. Portkey Games'in sihir ve gizemle dolu geniş bir dünya yaratacağından eminiz.
Geliştirici ekip Avalanche Software ve yayıncı Warner Bros., bilgisayar oyuncuları için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini yayınladı. GTX ekran kartlarına sahip alt uç sistemler, düşük çözünürlüklü dokulara ve görsel kaliteye sahip olarak 30 FPS'te oynayabilirler. Yüksek çözünürlüklü dokulara ve grafik kalitesine sahip olarak 60 FPS'te çalıştırmak için RTX 3060 veya Radeon 6700 ekran kartına ihtiyacınız olacak.
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5 6600K
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Ryzen 7 1700 veya Core i7-6700
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6900 XT veya Nvidia GeForce RTX 3090
Hogwarts Legacy'nin kaç GB olduğuna dair henüz bir bilgi verilmedi ancak, oyunun minimum 60 GB olacağı tahmin edilmektedir.