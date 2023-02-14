Hogwarts Legacy için çok oyunculu mod geliştiriliyor

Skyrim Toghether ekibi, Harry Potter evreninde geçen açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy için çok oyunculu bir mod üzerinde çalışıyor. HogWarp olarak adlandırılan çok oyunculu modda paylaşılan bir dünyada sekiz oyuncuya kadar beraber oynanmasını sağlamayı amaçlıyorlar.

Tek oyunculu Skyrim ve Fallout 4 gibi Bethesda oyunlarına çok oyunculu mod geliştiren ekip Skyrim Together, Avalanche Software'in açık dünya büyücülük oyunu Hogwarts Legacy için çok oyunculu mod geliştiriyorlar.

HOGWARTS LEGACY ÇOK OYUNCULU MOD GELİŞTİRİLİYOR

The Together Team adlı YouTube kanalında yayınlanan videoda Hogwarts Legacy'nin çok oyunculu modu HogWarp için test aşamalarını gösteren video yayınlandı. Geliştirilen modun prototipini takipçileriyle paylaşan mod geliştirici ekibi, Hogwarts'tı arkadaşlarınızla beraber keşfetmenizi hedefliyor.

HOGWARP ERKEN ERİŞİMDE

HogWarp modu henüz erken erişimde olduğu için yalnızca Patreon üzerinden satın alınarak oynanabiliyor. Minimum 10 euro bağışta bulunan Patreon üyelerine Hogwarts Legacy'nin çok oyunculu modu HogWarp'a erken erişim imkanı sağlıyor.

Mod yapımcısı Yamashi, "Amacımız, karakteri oyuncunun görünümü, animasyonları ve NPC'leri spawnlamak gibi temelleri nasıl yapacağımızı bulmak" dedi. "Kendimiz çok oyunculu özel bir içerik oluşturmayacağız, insanların vanilya oyununun tadını çıkarabilmeleri ve belki de daha sonra kendilerini genişletebilmeleri için istikrarlı bir çerçeve sağlamak istiyoruz."