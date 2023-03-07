Hogwarts Legacy eski nesil konsollar için ertelendi

Warner Bros, paylaştığı Tweet aracılığıyla Hogwarts Legacy'nin eski nesil konsollar (PS4 ve Xbox One) için ertelendiğini duyurdu. Peki, Hogwarts Legacy PS4 ve Xbox One için ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde...

10 Şubat 2023 tarihinde PC ve yeni nesil konsollara çıkışını gerçekleştiren Hogwarts Legacy, Harry Potter hayranlarından büyük ilgi toplamıştı. Oyun basını tarafından da iyi eleştiriler alan oyun PC ve yeni nesil konsollar için rekor satışlara ulaştı.

HOGWARTS LEGACY PS4 VE XBOX ONE İÇİN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yayıncılığını Warner Bros'un üstlendiği ve 2023'ün ilk çeyreğine damgasını vuran Hogwarts Legacy'nin eski nesil konsollar için ilk planlanan çıkış tarihi 4 Nisan olarak duyurulmuştu. Twitter'dan yapılan açıklamaya eski nesil konsollar için ertelenen çıkış tarihi 5 Mayıs olarak belirtildi.

Yapılan açıklamada Nintendo Switch sürümü için ise bir değişiklik yok. 25 Temmuz 2023 günü Nintendo Switch sürümünün çıkışı bekleniyor. Hogwarts Legacy, 10 Şubat 2023'te PS5, Xbox Series X|S ve PC için piyasaya sürüldü.

Oyun iki hafta içinde 12 milyonun üzerinde sattı ve 850 milyon doların üzerinde gelir elde ederek Warner Bros. Games için büyük bir başarı sağladı.