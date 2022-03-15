Hitman serisinin beşinci oyunu Hitman Absolution, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Oyun içerisinde size seçim özgürlüğü sunan hitman serisinde sinematik hikayeye, farklı sanat yönüne ve son derece orijinal oyun ve ses tasarımına sahip, sıfırdan inşa edilen özelliklerle lansman yaptı. Peki, oyuncuların sevdiği popüler video oyunu Hitman Absolution sistem gereksinimleri neler? Hitman Absolution kaç GB? İşte detaylar…

HITMAN ABSOLUTION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hitman Absolution minimum ve önerilen sistem özelliklerinde oyunu çalıştırabilmek için minimum True dual core işlemci gerekirken NV8600 512 Mb RAM veya AMD eşdeğeri bir ekran kartı istemektedir. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise i7 veya AMD Athlon II X4 işlemciye ve GeForce GTX 260 veya Radeon HD 5770 ekran kartına ihtiyaç duyuyor.

Her bilgisayarda rahatça oynayabileceğiniz suikastçı oyunu Hitman Absolution'ın sistem gereksinimleri neler? Hitman Absoultion kaç GB? İşte tüm detaylar…

Hitman Absolution Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista, 7

İşlemci: Gerçek çift çekirdekli CPU (Intel, AMD)

Sabit Disk Alanı: 24GB

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NV8600 512 Mb RAM veya AMD eşdeğeri

DirectX®: 10

Hitman Absolution Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Athlon II X4

Sabit Disk Alanı: 24GB

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 5770

DirectX®: 11

Hitman Absolution Kaç GB?

Hitman Absolution'ı oynayabilmeniz için 24 GB boş alan gerekmektedir.