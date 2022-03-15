Hitman Absolution sistem gereksinimleri neler? Hitman Absolution kaç GB?
- Güncelleme:
IO Interactive'in geliştirip yayınladığı suikastçı oyunu Hitman Absolution'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Orijinal suikastçı Ajan 47'nin kendisini yozlaşmış ve çarpık bir dünyada kurtuluşun peşinde bulduğu Hitman Abolution'ın sistem gereksinimleri neler? Hitman Abolution kaç GB? Detaylar haberimizde…
Hitman serisinin beşinci oyunu Hitman Absolution, 2012 yılında piyasaya sürüldü. Oyun içerisinde size seçim özgürlüğü sunan hitman serisinde sinematik hikayeye, farklı sanat yönüne ve son derece orijinal oyun ve ses tasarımına sahip, sıfırdan inşa edilen özelliklerle lansman yaptı. Peki, oyuncuların sevdiği popüler video oyunu Hitman Absolution sistem gereksinimleri neler? Hitman Absolution kaç GB? İşte detaylar…
Hitman Absolution minimum ve önerilen sistem özelliklerinde oyunu çalıştırabilmek için minimum True dual core işlemci gerekirken NV8600 512 Mb RAM veya AMD eşdeğeri bir ekran kartı istemektedir. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise i7 veya AMD Athlon II X4 işlemciye ve GeForce GTX 260 veya Radeon HD 5770 ekran kartına ihtiyaç duyuyor.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Her bilgisayarda rahatça oynayabileceğiniz suikastçı oyunu Hitman Absolution'ın sistem gereksinimleri neler? Hitman Absoultion kaç GB? İşte tüm detaylar…
- İşletim Sistemi: Windows Vista, 7
- İşlemci: Gerçek çift çekirdekli CPU (Intel, AMD)
- Sabit Disk Alanı: 24GB
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NV8600 512 Mb RAM veya AMD eşdeğeri
- DirectX®: 10
- İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
- İşlemci: Intel Core i7 veya AMD Athlon II X4
- Sabit Disk Alanı: 24GB
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI Radeon HD 5770
- DirectX®: 11
Hitman Absolution'ı oynayabilmeniz için 24 GB boş alan gerekmektedir.