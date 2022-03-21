Rusya'da yarım milyon TL değerindeki ekran kartı vurgunu

Wildberries adlı bir Rus perakende şirketinde çalışan üç işçinin depodan yaklaşık 20 adet NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti ekran kartı çaldığı bildirildi. Ekran kartlarını depodan sorunsuz bir şekilde çalan üç çalışan, çaldıklarını satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

563 BİN TL DEĞERİNDEKİ EKRAN KARTLARINI ÇALDILAR

Soygun videosu Rus sosyal medya sitesi VK'da bir milyon izlenmeye ulaştı. Depo çalışanı üniformaları giymiş iki kişinin, ekran kartlarıyla dolu karton kutuları merdiven boşluğuna sakladığı görüntülendi. Daha sonra merdiven boşluğuna koydukları 563 bin TL değerindeki ekran kartlarını dışarıda bekleyen üçüncü bir kişiye vererek olay yerinden hızla uzaklaştılar.

HIRSIZLAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hırsızlar, Wilberries deposundan çaldıkları yarım milyon TL değerindeki ekran kartlarını bölgedeki dükkânlara satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar. Ekran kartlarını değerinin altında satmaya çalışan hırsızlardan şüphelenen dükkân sahibi, durumu polise ihbar etmesi üzerine hırsızlar olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.