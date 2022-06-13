Hideo Kojima, PlayStation ile Çalışmaya Devam Edecek

Xbox'a özel oyun geliştiren Hideo Kojima, PlayStation ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Dünkü Xbox & Bethesda Games Showcase'de Hideo Kojima'nın Xbox işbirliği ile yeni bir oyun geliştirdiği duyuruldu. Microsoft'un bulut teknolojisini kullanan Kojima Productions'ın bu yeni oyunu hakkında henüz pek bir detay verilmese de, Hideo Kojima "Her zaman yapmak istediğim bir oyundu" ve "Daha önce kimsenin tecrübe etmediği bir oyun" gibi ifadeler kullandı. Bu oyunun Xbox platformuna özel olarak geliştirilmesi nedeniyle Kojima Productions'ın Sony ile partnerliğinin sona ermiş olabileceği iddia edilmişti.

Hideo Kojima Yeni Oyunu İçin Xbox ile Çalışıyor

Bugün Kojima Productions'ın Twitter hesabından bir açıklama paylaşıldı ve "PlayStation ile işbirliğinin devam edeceği" belirtildi.

"Microsoft ile bulut teknolojisi kullanma konusunda işbirliğimizi duyurduktan sonra birçok kişi SIE ile olan işbirliğimiz hakkında sorular sordu. PlayStation ile çok iyi olan işbirliğimizin devam edeceğinden emin olabilirsiniz."

Konami'den ayrıldıktan sonra Kojima Productions adıyla kendi bağımsız stüdyosunu kuran Hideo Kojima, Sony işbirliği ile Death Stranding'i PS4 için geliştirmiş ve daha sonra PC'ye taşımıştı. Hideo Kojima'nın sıradaki oyununun ne olacağı merak edilirken, dünkü Xbox sunumunda bu ortaya çıktı.

Öte yandan, Hideo Kojima'nın Death Stranding 2 üzerinde de çalıştığı biliniyor zira oyunun başrolü Norman Reedus devam oyununun yapıldığını bir röportajında sızdırmıştı. Buna ek olarak, geçtiğimiz günlerde Kojima'nın Overdose adlı yeni bir korku oyunu geliştirdiği de Tom Henderson tarafından sızdırılmıştı. Görünen o ki, Kojima Productions aynı anda birden fazla oyun projesi üzerinde çalışıyor ancak ilk olarak hangisinin piyasaya sürüleceğini zaman gösterecek.

Söylenti: Hideo Kojima'nın Yeni Korku Oyunu Overdose İsmini Taşıyor

SaveButonu / Gamegar