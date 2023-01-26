Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB?
Gamegar Haberleri
Tango Gameworks'ün geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı aksiyon macera ritim oyunu Hi-Fi RUSH'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Piyasaya sürülen Hi-Fi RUSH'ı oynamak isteyen oyuncular, Hi-Fi RUSH'ın sistem gereksinimleri araştırıyor. Peki, Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB? Detayları haberimizde…
En büyük hayali rock yıldızı olmak olan Chai ve ayaktakımı müttefikleriyle kötücül bir mega şirkete karşı gümbür gümbür dövüşlerle başkaldır! Tango Gameworks'ün yeni oyunu Hi-Fi RUSH, dünyanın müzikle senkronize olduğu yepyeni bir aksiyon oyunu olan Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB? İşte detaylar…
Hi-Fi Rush'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.
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- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
- İşlemci : Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1300X
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050TI veya AMD Radeon RX 570
- DirectX : Sürüm 12
- Depolama : 20 GB kullanılabilir alan
Hi-Fi Rush'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Hi-Fi RUSH'ın lansman fiyatı 299 TL olarak belirlenirken Hi-Fi RUSH Deluxe Edition ise 399,00 TL olarak açıklandı.
Hi-Fi RUSH, Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunmaktadır. Hi-Fi RUSH'ı oynamak isteyen oyuncular Xbox Game Pass aboneliği satın alarak ücretsiz bir şekilde oynayabilirler.