En büyük hayali rock yıldızı olmak olan Chai ve ayaktakımı müttefikleriyle kötücül bir mega şirkete karşı gümbür gümbür dövüşlerle başkaldır! Tango Gameworks'ün yeni oyunu Hi-Fi RUSH, dünyanın müzikle senkronize olduğu yepyeni bir aksiyon oyunu olan Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB? İşte detaylar…

HI-FI RUSH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Hi-Fi Rush'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

HI-FI RUSH MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560

: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

HI-FI RUSH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1300X

: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1300X Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050TI veya AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050TI veya AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

HI-FI RUSH KAÇ GB?

Hi-Fi Rush'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

HI-FI RUSH FİYATI NE KADAR?

Hi-Fi RUSH'ın lansman fiyatı 299 TL olarak belirlenirken Hi-Fi RUSH Deluxe Edition ise 399,00 TL olarak açıklandı.

HI-FI RUSH XBOX GAME PASS'TE VAR MI?

Hi-Fi RUSH, Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunmaktadır. Hi-Fi RUSH'ı oynamak isteyen oyuncular Xbox Game Pass aboneliği satın alarak ücretsiz bir şekilde oynayabilirler.