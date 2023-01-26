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Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB?

Gamegar Haberleri

Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB?

Tango Gameworks'ün geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı aksiyon macera ritim oyunu Hi-Fi RUSH'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Piyasaya sürülen Hi-Fi RUSH'ı oynamak isteyen oyuncular, Hi-Fi RUSH'ın sistem gereksinimleri araştırıyor. Peki, Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB? Detayları haberimizde…

En büyük hayali rock yıldızı olmak olan Chai ve ayaktakımı müttefikleriyle kötücül bir mega şirkete karşı gümbür gümbür dövüşlerle başkaldır! Tango Gameworks'ün yeni oyunu Hi-Fi RUSH, dünyanın müzikle senkronize olduğu yepyeni bir aksiyon oyunu olan Hi-Fi RUSH sistem gereksinimleri neler? Hi-Fi RUSH kaç GB? İşte detaylar…

Hi-Fi Rush'ı minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560 ekran kartı gerekmektedir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
  • İşlemci : Intel Core i5-6500 veya AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 560
  • DirectX : Sürüm 12
  • Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit
  • İşlemci : Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1300X
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050TI veya AMD Radeon RX 570
  • DirectX : Sürüm 12
  • Depolama : 20 GB kullanılabilir alan

Hi-Fi Rush'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Hi-Fi RUSH'ın lansman fiyatı 299 TL olarak belirlenirken Hi-Fi RUSH Deluxe Edition ise 399,00 TL olarak açıklandı.

Hi-Fi RUSH, Xbox Game Pass kütüphanesinde bulunmaktadır. Hi-Fi RUSH'ı oynamak isteyen oyuncular Xbox Game Pass aboneliği satın alarak ücretsiz bir şekilde oynayabilirler.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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