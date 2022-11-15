Hayatta kalma oyunu Raft konsollara geliyor

Redbeet Interactive'in geliştirip Axolot Games'in yayıncılığını yaptığı Raft, uzun süredir betadaydı ve Haziran 2022 itibariyle tam sürüme ulaştı. Geliştiricilerin yaptığı yeni açıklama ile Raft, konsollara çıkış yapacak.

Okyanusun ortasında sal ile beraber açık denizlerde hayatta kalmaya çalıştığınız Raft, PlayStation ve Xbox konsolları için geliştirme aşamasında olduğunu bildirdi.

RAFT KONSOLLARA GELİYOR

Geliştirici Redbeet Interactive, bu ayın başlarında Raft'ın konsollara çıkacağını duyurdu. Raft'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Sonunda Raft'ı konsollara getirmek için aktif olarak çalıştığımızı duyurabiliriz!" sözlerine yer verildi.

Raft'ın Steam'de yayınladığı duyuruda ise aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Ve daha da heyecan verici haberler için, sonunda Raft'ı konsollara almak için aktif olarak çalıştığımızı duyurabiliriz! Mümkün olduğunca çok platformda yayınlayabilmek için çalışıyoruz ve mümkün olduğunca çok oyuncuya kendi sallarını inşa etme şansı verebileceğimizi umuyoruz! Konsol deneyiminin PC oyunu kadar iyi olmasını istiyoruz ve her şeyin mümkün olduğunca iyi göründüğünden ve hissettirdiğinden emin oluyoruz ve bu biraz zaman alıyor. Bu nedenle size salıverilme zamanı vermek için henüz çok erken, ama mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz! Birçoğunuz bunu istediniz ve umarız siz de bizim kadar heyecanlısınızdır!"