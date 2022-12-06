Hamile kılığına giren kadın, 200'den fazla işlemci ve 9 adet iPhone kaçırırken yakalandı

Çin'in Zhuhai kentindeki Gongbei Limanı'nda bir kadın, protez hamile göbeği içerisine sakladığı 9 adet iPhone ve 200'den fazla işlemciyi kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kadının kaçırmaya çalıştığı iPhone ve işlemcilerin tahmini fiyatının ise 164 bin dolar değerinde olabileceği bildirildi.

Hamile kılığına giren bir kadın, Çin'in Gongbei Limanı'ndaki gümrük memurları tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle çevrildi. 5 aylık hamile olduğunu söyleyen kadının karnından sarkan bandı fark eden gümrük görevlileri, işin aslını ortaya çıkardı.

PROTEZ HAMİLE GÖBEĞİNE SAKLAMIŞ

Karnına taktığı protez hamile göbeği ile Çin'den Makao'ya iPhone ve Intel markalı işlemci kaçırmaya çalışan kadın, gümrük yetkilileri tarafından yakalandı. Hamile kılığına giren kadının protez göbeğinin içerisinde 200'den fazla işlemci ve 9 adet iPhone bulundu.

164 BİN DOLAR DEĞERİNDE KAÇAKÇILIK

Protez hamile göbeğinin içerisine saklanan 9 adet iPhone ve 202 adet Intel marka işlemcilerinin modellere bağlı olarak toplam fiyatının 37 bin ila 164 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Gümrük memurları tarafından yakalanan kadın, kaçakçılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.