Haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 11-17 Temmuz 2022

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 17 TEMMUZ

Steam Deck Raft Stray Elden Ring Ready or Not F1 22 Valve Index VR Kit Monster Hunter Rise: Sunbreak Monster Hunter Rise + Sunbreak CS: GO Prime Status Upgrade

Steam'in en çok satan oyunları ve donanımları arasında bu hafta da Steam Deck birinciliğini korurken açık denize hayatta kalma oyunu Raft, ikinci sıraya yükseldi. Yarın çıkış yapacak olan kedi simülasyon oyunu Stray ise üçüncülüğe yükselirken Ready or Not da beşinci sıraya yükseldi.