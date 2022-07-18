Haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 11-17 Temmuz 2022 - Haberler

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Haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 11-17 Temmuz 2022

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 11-17 Temmuz 2022

Steam'in 30 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI – 17 TEMMUZ

  1. Steam Deck
  2. Raft
  3. Stray
  4. Elden Ring
  5. Ready or Not
  6. F1 22
  7. Valve Index VR Kit
  8. Monster Hunter Rise: Sunbreak
  9. Monster Hunter Rise + Sunbreak
  10. CS: GO Prime Status Upgrade
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Steam'in en çok satan oyunları ve donanımları arasında bu hafta da Steam Deck birinciliğini korurken açık denize hayatta kalma oyunu Raft, ikinci sıraya yükseldi. Yarın çıkış yapacak olan kedi simülasyon oyunu Stray ise üçüncülüğe yükselirken Ready or Not da beşinci sıraya yükseldi.

Haftanın en çok satan oyunları açıklandı! 11-17 Temmuz 2022

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Elden Ring Steam Deck Steam Raft Gamegar Haberler

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