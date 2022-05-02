eFootball PES 2022 Mobile ne zaman çıkacak? PES 2022 Mobile çıkış tarihi açıklandı!

eFootball Pes 2022 Mobile ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı araştırılıyor. eFootball Pes 2022 Mobile, PC sürümü gibi ücretsiz olarak iOS ve Android cihazlarda çıkış yapacak. Ancak MyClub kadronuzu daha hızlı geliştirmek ve yükseltmek isteyenler için oyun içi satın alımlar da mevcut olacak. Peki, mobil oyuncuların vazgeçilmez futbol oyunu Pes 2022 Mobile ne zaman çıkacak? İşte Pes 2022 Mobile'ın çıkış tarihi...

EFOOTBALL PES MOBILE 2022 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip Konami, Pes 2021 Mobile'in eFootball Pes 2022'ye güncelleneceğini açıkladı. eFootball Mobile, mevcutta bulunan Pes 2021 uygulamasının güncellemesiyle çıkış yapacak. Mevcut mobil kullanıcılar ise oyun içi varlıklarının bir kısmını eFootball Pes 2022'ye taşıyabilecekler.

Pes 2021 Mobile'de Schalke, Roma, Lazio, Celtic, Rangers, Zenit'in lisansları vardı, ancak eFootball için geri dönüp dönmeyecekleri henüz belli değil.

PES 2022 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

eFootball Pes 2022, 11 Kasım 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyordu, ancak eFootball PES'in yayınladığı bir açıklamaya göre PES 2022 Mobile, 2022'nin ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) iOS ve Android cihazlarda çıkış yapması planlandı.

EFOOTBALL 2022 MOBİLE ÇIKIŞ TARİHİ

Konami'nin 6 Nisan tarihinde yayınladığı eFootball 2022 1.0 güncellemesinde eFootball 2022 Mobil sürümü hakkında da yeni açıklama geldi. Konami yaptığı açıklamada oyunun hak ettiği en yüksek kalitede çıkması için sıkı bir şekilde çalıştığını söyledi.

""eFootball™ 2022" mobil sürüm güncellemesinin gecikmesi nedeniyle bir kez daha özür dilemek isteriz. Mobil sürüm güncellemesinin çıkışıyla ilgili olarak yakında bir duyuru yapacağız. Bu esnada, sabrınız için teşekkür ederiz. "