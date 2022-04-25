GTA 6'nın RAGE 9 oyun motoru ile inanılmaz grafiklere sahip olacağı söyleniyor

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın geliştirilmekte olduğunu resmen onayladığından bu yana oyun hakkında yeni bir bilgi paylaşılmadı. Ancak şimdi ise GTA 6 önemli bir bilgi sızdırıldı.

GTA 6, RAGE 9 OYUN MOTORU İLE GELİŞTİRİLİYOR

Rockstar Games ile ilgili haberler paylaşan gazeteci ve video oyunları bölüm başkanı Chris Klippel'in Twitter'dan yapığı paylaşımda Rockstar Games'in GTA 6 için kullandığı oyun motorunun RAGE 9 olduğunu öne sürdü.

Chris Klippel'in Twitter'daki paylaşımında, "Açıkçası, Rockstar Games (RAGE9) grafik motorunun GTA 6 için kullanılacak olan yeni versiyonunun oldukça inanılmaz olması muhtemeldir. Çok geri olumlu geri dönüşler alabildim, bu noktada gerçekten hayal kırıklığına uğramamalıyız. Zamanın ötesinde bir motordan bahsediyoruz." diyerek GTA 6 için inanılmaz grafiklere sahip olacağını açıkladı.

Unreal Engine 5'in piyasaya sürülmesiyle beraber bir sonraki GTA oyununun Unreal Engine 5 ile tasarlanabileceği konusunda birçok fikir atıldı ortaya, ancak bugün GTA 6'nın UE5 ile değil RAGE 9 oyun motoru ile geliştirildiği sızdırıldı.