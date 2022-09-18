GTA 6 görüntüleri olduğu iddia edilen sızıntılar internete düştü

GTA 6 geliştirme aşamasından görüntülere sahip olduğu iddia edilen sızıntılar ortaya çıkmaya başladı.

GTA 6 Endüstride "Yeni Bir Standart Belirleyecek"

GTA 6 heyecanı her bir detayla git gide artarken 'iddia edilene' göre oyun içi dosyalar ve görüntülerin bir kısmı da gün yüzüne çıktı. Günün erken saatlerinde GTAForums üzerinde teapotuberhacker isimli bir kullanıcının "İşte GTA 6'dan 90 görüntü/klip. Yakın zamanda GTA 5 ve 6'nın kaynak kodu, GTA 6'nın test sürümü gibi daha çok veriyi paylaşmam mümkün olabilir." açıklamasıyla foruma bıraktığı zip dosyası ilgileri hemen üstüne çekti. Teapotuberhacker'ın belirttiğine göre Rockstar'ın Slack kanalından indirilen bu videolar bazı kullanıcılar tarafından görüntülerin GTA 5'den alındığı ve gerçek olmadığı iddialarıyla hayranlar arasında tartışma başlatmış olsa da görüntülerin GTA 6'ya dair eski haberlerle örtüştüğü yerler de var.

Sızan videolarda oyunun geliştirme aşamasında olduğu kaynak kodlarından ve eksik modellerden belli olsa da sahip olduğu detaylar hala dikkat çekiyor. Videolarda ve kodlarda fark edilen detaylardan biri oyunun Vice City'de geçeceği, ki bu GTA 6 ile ilgili en başta gelen haberlerle örtüşüyor. Ayrıca GTA 6'nın serinin ilk oynanabilir kadın karakterine sahip olacağı, bir kadın bir erkek olmak üzere iki ana karaktere sahip olacağı ve bu ikilinin ilişkisinin Bonnie & Clyde dinamiğinde olacağı söylenmişti. Görüntüler bu haberlerle de örtüşecek şekilde Jason ve Lucia ismindeki iki ana karakterimizi gösteriyor.

ResetEra forumunda da devam eden tartışmada kullanıcılar görüntülerin gerçek olduğunu ve Red Dead Redemption 2 soygun mekaniğinin bu görüntülerde de görüldüğünü belirtti. Sızıntılara dair tartışmalar bir süre devam edecek gibi dursa da şimdilik bu 90 görüntü ve gelecekte paylaşılması mümkün sızıntılara ihtiyatla yaklaşıp kararı kendimiz verelim. Siz bu görüntüler hakkında ne düşünüyorsunuz?