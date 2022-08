Gravity Rush Sinema Filmi Oluyor

2012'de el konsolu PlayStation Vita için çıkış yapan ve daha sonrasında PlayStation 4'e de uyarlanan aksiyon macera oyunu Gravity Rush sinema filmi olacak.

Sony'nin oyun evrenini sinema tarafına doğru kaydırmaya ve sahip olduğu markaları kullanarak filmler çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda başrollerini Tom Holland ve Mark Wahlberg'ün paylaştığı Uncharted filmi ile güzel bir başarı yakalayan şirket, sahip olduğu isimleri uyarlamaya devam ediyor. Şu anda duyurusu yapılanlardan en çok beklenen isim HBO tarafından yapılan The Last of US dizisi. Bunun yanı sıra ayrıca Amazon tarafından yapılacak olan bir God of War dizisi ve Netflix tarafından yapılacak olan Horizon dizisi de duyurusu yapılan isimlerden.

Ayrıca Sony'nin sevilen yarış oyunu serisi Gran Turismo'nun da dizisi geliyor. Fakat Sony yapım için hangi şirketle anlaştığını henüz duyurmadı. Tüm bunlara ek olarak 2020 çıkışlı Ghost of Tsushima da film olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Sony yaptığı bir açıklamayla bu listeye yeni bir isim daha ekledi: Gravity Rush.

Gravity Rush 2012 yılında PlayStation el konsolu Vita'ya çıkmış ve daha sonra da PlayStation 4'e uyarlanmış bir aksiyon macera oyunuydu. Hafızasını kaybetmiş ve uçup kaçabilen, yerçekiminin kurallarıyla oynayabilen bir ana karakteri kontrol ettiğimiz oyun oyuncuların genel olarak beğenisini kazanmış ve 2017'de gelen devam oyunuyla seri devam etmişti. Fakat seri ikinci oyundan sonra sessizliğe gömülmüş ve yaşanan problemlerle beraber Sony, oyunu yapan stüdyo olan Japan Studio'yu kapatmaya karar vermişti.

Filmin duyurusu yapılmış olsa da şu anda elimizdeki bilgiler bir hayli kısıtlı. Paylaşılan bilgiler arasında Sony'nin ünlü yönetmen Ridley Scott'ın yapım şirketi olan Scott Free Productions ile anlaştığı ve filmin yönetmenliğine de Anno Mastro'nun getirildiği var. Filmin senaryosunu ise Emily Jerome yazacak.