Gran Turismo 7'ye üç yeni araç eklenecek - Haberler

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Gran Turismo 7'ye üç yeni araç eklenecek

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Gran Turismo 7'ye üç yeni araç eklenecek

Gran Turismo serisinin yaratıcısı Kazunori Yamauchi, bir sonraki Gran Turismo 7 güncellemesinin önümüzdeki hafta geleceğini duyurdu. Güncelleme ile beraber ise oyuna üç adet gizemli araç ekleneceği bildirildi.

Kazunori Yamauchi'nin Twitter'dan yaptığı güncelleme duyurusunda paylaştığı fotoğrafta siyahlıklar içerisinde hatları hafiften belli üç adet gizemli araç bulunuyor. Önümüzdeki hafta gelecek olan yeni güncelleme ile ise bu üç aracın geleceği anlaşıldı.

GRAN TURISMO 7'YE ÜÇ YENİ ARAÇ EKLENECEK

Oyuna eklenecek bu yeni üç aracın ise Toyota GR010 HYBRID Hiper Yarış Aracı, GoPro "Rampage" 1970 Camaro olduğu tahmin edilirken ise üçüncü aracın ise C3 nesli Corvette olacağın tahmin ediliyor.

GT Planet, resimdeki üçüncü otomobilin C3 nesil Corvette olduğuna inanıyor ve "şu anda en muhtemel aday" olduğunu söylüyor.

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Oyunun bir sonraki güncellemesi için tam tarih henüz verilmedi, ancak önümüzdeki günlerde oyunun bir sonraki güncellemesinin ne zaman geleceğine dair bir güncelleme yapılabilir.

Gran Turismo 7'ye üç yeni araç eklenecek

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Gran Turismo 7, Playstation, Gamegar,, Haberler

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