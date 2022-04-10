God of War Ragnarok PlayStation 4'e Özel Son Oyun Olabilir

God Of War Ragnarok PlayStation 4 için özel olarak çıkacak son oyun olabilir. God of War serisinin yeni oyunu "PlayStation 4 Exclusive" devrini bitirecek mi?

God of War Ragnarok, serinin sevenleri tarafından heyecanla bekleniyor. Yıllarca unutulmuş seriyi akıllardan silinmeyecek bir oyunla hayata döndüren Santa Monica Studios, God of War 4 ile oyun dünyasını kasıp kavurmuş ve belki de son yılların en iyi oyunlarından birini bizlere sunmuştu. İskandinav mitolojisine muazzam bir giriş yapan oyun, saatlerce süren gameplay'in ardından bizi Thor'la tanıştırmış ve devamını yalnızca sonraki oyunda görebileceğimizin mesajını vermişti.

Herkesi merak içerisinde bırakan God of War 4'ün bitişi, God of War Ragnarok'a bağlanacak ve İskandinav mitolojisine kıyameti getirecek. Kratos, artık Loki olduğunu bildiğimiz oğlu Atreus ile tekrar maceralara çıkacak. Thor, Odin, Freya gibi tanrılar düşmanımız olacak. Kratos ve Atreus'un kaderinde ne var, kıyametten sonra evrende ne olacak? Bunların hepsini oyunu oynadıktan sonra öğrenebileceğiz.

God of War Ragnarok PlayStation 4 'e Özel Son Oyun mu Olacak?

İddialara göre God of War Ragnarok, PlayStation 4'te göreceğimiz son yeni oyun olacak. Bu oyundan sonra Sony'nin duyurduğu yeni oyunların hiçbirinde PS4 portu olduğu doğrulanmadı. Duyurulan oyunlar arasında Marvel's Wolverine, Final Fantasy XVI gibi oyunlar bulunuyor ve bunların hepsinin sadece PS5 için çıkacağı doğrulandı. Bu da God of War Ragnarok'un son PS4 oyunu olabileceği hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte.