God of War Ragnarok İnceleme Puanları Belli Oldu

Çıkışına sayılı günler kalan God Of War Ragnarok için inceleme puanları ortaya çıktı. 94 puan ortalaması ile yılın oyunu adayı bir yapım geliyor.

Ambargonun kalkmasıyla beraber God Of War Ragnarok'un incelemeleri paylaşıldı. Oyunun MetaCritic ortalaması 96 değerlendirme üzerinden 94 puan iken, OpenCritic'te 105 inceleme sonrası yine 94 ortalama puan bulunuyor.

Kritikler genel olarak God Of War Ragnarok'u yılın oyunu adaylarından biri olarak görüyor. Game Informer, 10 üzerinden 9.5 puan verdiği incelemesinde God of War Rangarok'u "mutlaka oynanması gereken oyun" kategorisine koyarken; GameSpot, "olağanüstü anlatımı ile bir başka fantastik hikaye" yorumunda bulundu. Washington Post'tan Gene Park ise, "Her açından God of War (2018)'un üzerine çıkan bir oyun" şeklinde değerlendirme yaptı.

Öne çıkan bazı God of War Ragnarok inceleme puanları şu şekilde:

Eurogamer - Öneriliyor

ACG - "Buy/Satın alın"

VGC - 5/5

Game Informer - 9.5

IGN - 10/10

GameSpot - 9/10

Push Square - 10/10

VG247 - 5/5

EGM - 5/5

GamesRadar - 4.5/5

Easy Allies - 9

Destructoid - 9

PlayStation Universe - 10

We Got This Covered - 5/5

CGMagazine - 9.5

Santa Monica Studio'nun geliştirdiği God of War Rangarok, 2018'de çıkan bir önceki oyunun doğrudan devamı niteliğinde. Kratos ve Atreus'un İskandinav macerasına son noktayı koyacak olan oyun, 9 Kasım'da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunda Türkçe alt yazı desteği bulunuyor.

God of War Ragnarok'un Kaç Saat Süreceği Belli Oldu

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda oyunun oynanış süresinin uzunluğu da ortaya çıkmıştı. God of War Ragnarok, önceki oyuna benzer şekilde yaklaşık 20 saatlik bir ana hikaye vaat ediyor. Yan içeriklerin süresi de bir bu kadar olacak ve seçilen zorluk seviyesinden bağımsız olarak oyunu bitirmek yaklaşık 40 saat sürecek.