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Gloria Victis: Medieval MMORPG sistem gereksinimleri neler? Gloria Victis: Medieval MMORPG kaç GB?

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Gloria Victis: Medieval MMORPG sistem gereksinimleri neler? Gloria Victis: Medieval MMORPG kaç GB?

Black Eye Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan açık dünya orta çağ MMORPG oyunu Gloria Victis: Medieval MMORPG'nin sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Gloria Victis: Medieval MMORPG sistem gereksinimleri neler? Gloria Victis: Medieval MMORPG kaç GB? Detayları haberimizde…

Gloria Victis, düşük fantezili bir orta çağ açık dünyasında geçen, gerçekçiliğe vurgu yapan bir MMORPG'dir. Beceriye dayalı hedefsiz dövüş, bölge kontrollü açık PVP, derin zanaat sistemi ve oyuncu odaklı ekonomi ile MMO'nun keyfini çıkarın - tüm bunlar güzel grafikler ve sürükleyici bir atmosferle sunuldu. Peki, Gloria Victis: Medieval MMORPG sistem gereksinimleri neler? Gloria Victis: Medieval MMORPG kaç GB? İşte detaylar…

Gloria Victis: Medieval MMORPG'yi minimum ayarlarda oynamak için Intel Core i3 veya AMD Athlon II X4 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 740 veya AMD Radeon HD 7750 ekran kartı gerekmektedir.

  • İşletim Sistemi : Windows 7 Sp. 64-bit
  • İşlemci : Intel Core i3 AMD Athlon II X4
  • Bellek : 8 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GT 740 veya AMD Radeon HD 7750
  • DirectX : Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi : Windows 7 64-bit
  • İşlemci : Intel Core i5 veya AMD Phenom II X4
  • Bellek : 12 GB RAM
  • Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon HD 7970
  • DirectX : Sürüm 11
  • : Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama : 15 GB kullanılabilir alan

Gloria Victis: Medieval MMORPG'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 15 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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