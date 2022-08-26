GIST 2022, 16-18 Eylül Tarihleri Arasında Gerçekleşecek

Oyun fuarı Gaming İstanbul, verdiği bir yıllık aranın ardından 16-18 Eylül arasında oyunseverlerle tekrar buluşacak.

Gaming İstanbul geri dönüyor! İçinde oyun olan oyun fuarı, 2021'i boş geçmesinin ardından 2022 yılında tekrar oyun topluluğunu bir araya getirecek.

Rekabetçi oyunlardan masa oyunlarına kadar her türlü oyunla ilgili içeriği ve paydaşı toplayacak olan GIST, bu yıl 16-18 Eylül tarihlerinde, Yenikapı sahilindeki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

GIST 2022'nin ilk günü olan 16 Eylül'de etkinlikler saat 10.00'da başlayıp 19.00'da sona erecek. 17 ve 18 Eylül tarihlerinde ise saat 10.00'da başlayan eğlence 20.00'ye kadar sürecek.

GIST 2022 etkinliğinde yerel cosplay yetenekleri, cosplay yarışmasında uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüriler, sanatçıları değerlendirmekle birlikte onlarla deneyimlerini paylaşacak ve sohbet edecek.

Gaming İstanbul, her sene olduğu gibi çeşitli eserlerden karakterlere can veren cosplay sanatçılarına ev sahipliği yapmakla birlikte kendini göstermek isteyen bağımsız oyun geliştiricilerine de platform sunacak. Ziyaretçiler, etkinlikte yeni geliştiricilerin yapımlarını deneyimleme şansı elde edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin OGEM'inin sponsorluğunda sektörün bağımsız geliştiricileri, profesyonelleri ve eğitim kurumları GIST 2022 etkinliğinin Indieway programında bir araya gelecek. Indieway'de sektörün büyük paydaşları, influencerlar ve diğer önemli isimler konuşmacı olarak yer alacak.