Ghost of Tsushima, PC'de rekor kırdı

Sucker Punch Productions, Nixxes Software ve PlayStation Studios aracılığıyla PC'ye gelen Ghost of Tsushima Director's Cut'ın PlayStation'daki lansmanından tam 4 yıl sonra PC oyuncuları için de Steam platformunda çıkış yaptı. Ghost of Tsushima Director's Cut, Steam'de oyuncu rekoru ile güçlü bir başlangıç yaptı.

GHOST OF TSUSHIMA, STEAM'DE REKOR KIRDI

Geliştiriciliğini Sucker Punch Production'ın, yayıncılığını ise PlayStation Studios'un yaptığı Ghost of Tsushima Director's Cut, 16 Mayıs 2024'teki Steam lansmanının ardından SteamDB'de yer alan verilere göre 72 bin 576 eşzamanlı oyuncu ile rekor kırdı.

Ghost of Tsushima Director's Cut'ın Steam'de yayınlanmasıyla beraber ise Steam'in En Çok Satanlar listesinde hızla zirveye yükseldi. Listedeki Hades 2 ve Helldivers 2 gibi diğer trend olan en çok satan oyunların yanı sıra Counter-Strike 2 ve Destiny 2 gibi oynaması ücretsiz büyük oyunların önüne de geçti.

GHOST OF TSUSHIMA KONUSU NE?

2020'de PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülen Ghost of Tsushima, 1274'te Moğol İmparatorluğu'nun Japonya'yı işgal ettiği dönemde, Tsushima Adası'nda geçmektedir.

Oyunun konusu, adayı Moğol istilasından korumaya çalışan samuray Jin Sakai'nin hikayesini anlatır. Jin, klasik samuray onur kurallarına bağlı olarak savaşırken, işgalin acımasızlığı karşısında farklı taktikler geliştirmek zorunda kalır ve bir "Hayalet" (Ghost) olarak bilinen yeni bir savaşçı kimliği benimser. Bu yeni kimlik, geleneksel samuray yöntemlerinin ötesine geçerek düşmanlarına korku salmak ve adayı kurtarmak için daha gizli ve stratejik yollar kullanmasını içerir.

Oyun, açık dünya yapısıyla dikkat çeker ve oyunculara Tsushima Adası'nın geniş ve ayrıntılı bir versiyonunu keşfetme fırsatı sunar. Aynı zamanda, Japon kültürü ve tarihi hakkında zengin detaylar barındırır ve savaşın hem fiziksel hem de manevi etkilerini derinlemesine işler.