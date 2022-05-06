Genshin Impact'in mobil sürümüne milyonlarca dolar harcandığı bildirildi
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MiHoYo tarafından 2020 yılında geliştirilen rol yapma oyunu Genshin Impact, mobil cihazlara çıkış yaptığından bu yana oyuncuların oyun içerisinde milyonlarca dolar harcadığı bildirildi.
Genshin Impact'in mobil oyun sürümleri aracılığıyla yapılan satışlara göre, 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncuların harcamalarının yaklaşık 3 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Oyunun başarısının rakamları, Eylül 2020'deki lansmanından bu yana oyunun parasal performansını analiz eden Sensor Tower'dan geldi.
İLK 6 AYDA 1 MİLYON DOLAR TOPLADI
Hem iOS hem de Android cihazlardan verileri toplayan Sensor Tower, Genshin Impact'in üçüncü taraf Android mağazaları aracılığıyla yapılan harcamalar hariç, mobil cihazlarda 1 milyon doları aşmasının 171 gün sürdüğünü açıkladı.
GENSHIN IMPACT 3 MİLYON DOLARA ULAŞTI
İlk 6 ayda 1 milyon dolar toplarken, bir sonraki 1 milyon doları ise 195 gün içinde topladı. Bu sayede oyunun ilk yılında 2 milyon dolar toplanmasına neden oldu. Genshin Impact, 185 gün sonra ise 3 milyon dolara ulaşmayı başardı.
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MiHoYo'nun Gacha oyunun her altı ayda bir mobil kullanıcılarından 1 milyon dolar gelir elde ettiği anlamına geliyor. Bu gelirlerin çoğunu ise yüzde 30'luk bir oranla Çin'de bulunan oyuncular sağlıyor. Hemen ardından ise yüzde 23,7 oranla Japonya geliyor.