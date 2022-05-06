Genshin Impact'in mobil sürümüne milyonlarca dolar harcandığı bildirildi

Genshin Impact'in mobil oyun sürümleri aracılığıyla yapılan satışlara göre, 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana oyuncuların harcamalarının yaklaşık 3 milyon dolar olduğu ortaya çıktı. Oyunun başarısının rakamları, Eylül 2020'deki lansmanından bu yana oyunun parasal performansını analiz eden Sensor Tower'dan geldi.

İLK 6 AYDA 1 MİLYON DOLAR TOPLADI

Hem iOS hem de Android cihazlardan verileri toplayan Sensor Tower, Genshin Impact'in üçüncü taraf Android mağazaları aracılığıyla yapılan harcamalar hariç, mobil cihazlarda 1 milyon doları aşmasının 171 gün sürdüğünü açıkladı.

GENSHIN IMPACT 3 MİLYON DOLARA ULAŞTI

İlk 6 ayda 1 milyon dolar toplarken, bir sonraki 1 milyon doları ise 195 gün içinde topladı. Bu sayede oyunun ilk yılında 2 milyon dolar toplanmasına neden oldu. Genshin Impact, 185 gün sonra ise 3 milyon dolara ulaşmayı başardı.

MiHoYo'nun Gacha oyunun her altı ayda bir mobil kullanıcılarından 1 milyon dolar gelir elde ettiği anlamına geliyor. Bu gelirlerin çoğunu ise yüzde 30'luk bir oranla Çin'de bulunan oyuncular sağlıyor. Hemen ardından ise yüzde 23,7 oranla Japonya geliyor.