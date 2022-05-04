Fortnite'ta Star Wars etkinliği başladı

4 Mayıs, bir Star Wars kutlama günü olarak yer aldı ve bu yılki etkinliğini kutlamak için Fortnite'a Star Wars kostümleri gibi geliyor. Çeşitli Star Wars kostümleri 17 Mayıs'a kadar eşya dükkanında yer alacak.

STAR WARS KARAKTERLERİ EKLENDİ

Kylo Ren, Rey, Finn, Stromtrooper, Boba Fett gibi birçok Star Wars karakteri Fortnite mağazasında yer alıyor. Bu süre zarfında tüm oyuncular Stromtrooper eğitimine katılabilir ve bir landspeeder'a binmenizi ve kullanmanıza izin veriyor.

Bulunan etkinliklerden beşini tamamlamak size bir İmparatorluk bayrağı kazandırıyor ve buna ek olarak hem vanilla hem de sıfır inşa Fortnite'ta haritaların etrafında noktalanmış Stromtrooper'ları bulabilecekler.

IŞIN KILIÇLARI

İki hafta sürecek bu Star Wars etkinliğinde çeşitli ışın kılıçları da oyuna eklenecek. Luke Skywalker, Kylo Ren, Obi-Wan Kenobi ve Mace Windu'ya ait ışın kılıçlarına sahip olabilirsiniz.