Football Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? FM Manager 2022 kaç GB?
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Futbol oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlar arasında yer alan Football Manager 2022'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Football Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? FM Manager 2022 kaç GB? FM 22 sistem gereksinimleri neler? Football Manager kaç GB? Detaylar haberimizde…
Sports Interactive'in geliştirip SEGA'nın yayıncılığını yaptığı teknik direktörlük simülasyonu Football Manager 2022'yi oynamak isteyen oyuncular sistemlerinin oyunu açıp açmadığını merak ediyor. Peki, Football Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? FM Manager 2022 kaç GB? FM 22 sistem gereksinimleri neler? Football Manager kaç GB? İşte detaylar…
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Futbol yalnızca en iyisi olup kazanmakla ilgili değildir. Olasılıkları alt üst etmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmayla ilgilidir. Zirveye ulaşmak için savaşmak ve dünyayı şoka uğratmak ya da uçurumun kenarından geriye dönmek için çabalamak... En güzel anılar bunlardır.
Football Manager 2022'yi oynamak için yüksek sistemli bir bilgisayara ihtiyacınız yoktur. Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 1.8 GHz'li bir işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce 9600M GT veya Raedon HD 3650 gibi bir ekran kartı ile oyunu minimum düzeyde oynayabilirsiniz.
- İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, 8/8.1, 10
- İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 1.8GHz+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForece 9600M GT veyaAMD Raedon HD 3650
- Depolama: 7 GB kullanılabilir alan
Football Manager 2022'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.