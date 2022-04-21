Sports Interactive'in geliştirip SEGA'nın yayıncılığını yaptığı teknik direktörlük simülasyonu Football Manager 2022'yi oynamak isteyen oyuncular sistemlerinin oyunu açıp açmadığını merak ediyor. Peki, Football Manager 2022 sistem gereksinimleri neler? FM Manager 2022 kaç GB? FM 22 sistem gereksinimleri neler? Football Manager kaç GB? İşte detaylar…

Futbol yalnızca en iyisi olup kazanmakla ilgili değildir. Olasılıkları alt üst etmek, hayallerinizi gerçekleştirmek ve başarıya ulaşmayla ilgilidir. Zirveye ulaşmak için savaşmak ve dünyayı şoka uğratmak ya da uçurumun kenarından geriye dönmek için çabalamak... En güzel anılar bunlardır.

FOOTBALL MANAGER 2022 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Football Manager 2022'yi oynamak için yüksek sistemli bir bilgisayara ihtiyacınız yoktur. Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 1.8 GHz'li bir işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce 9600M GT veya Raedon HD 3650 gibi bir ekran kartı ile oyunu minimum düzeyde oynayabilirsiniz.

Football Manager 2022 Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit, 8/8.1, 10

İşlemci: Intel Core 2 veya AMD Athlon 64 1.8GHz+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForece 9600M GT veyaAMD Raedon HD 3650

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

FM 22 Kaç GB?

Football Manager 2022'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.