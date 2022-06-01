Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri neler? Fnaf Security Breach kaç GB? - Haberler

Küçük Gregory Freddy Fazbear'ın Mega Pizzaplex'inde gece mahsur kalmıştır. Gregory rolüne bürün ve Freddy'nin de yardımıyla Pizzaplex'in sırlarını keşfedip gerçeği açığa çıkarırken, sabaha kadar da hayatta kalmaya çalıştığınız korku oyunu Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri neler? Fnaf Security Breach kaç GB? İşte detaylar…

FNAF SECURITY BREACH SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Five Nights at Freddy's Security Breach'i minimum ayarlarda oynayabilmeniz için AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5 6600k işlemcş, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ve ultra ayarlarda oynayabilmek için ise AMD Ryzen 7 2700x veya Intel Core i7 4790 işlemci ve 16 GB RAM gerektirmektedir.

Fnaf Security Breach Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600, Core i5 6600K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Fnaf Security Breach Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790

Bellek: 16 GB RAM

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Fnaf Security Breach Kaç GB?

Five Nights at Freddy's Security Breach'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 80 GB depolama gerektirmektedir.