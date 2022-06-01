Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri neler? Fnaf Security Breach kaç GB? - Haberler

Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri neler? Fnaf Security Breach kaç GB?
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Steel Wool Studios'un geliştirip ScottGames'in yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu Five Nights at Freddy's Security Breach'in sistem gereksinimleri korku severler tarafından araştırılıyor. Peki, Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri neler? Fnaf Security Breach kaç GB? Detayları haberimizde…
Küçük Gregory Freddy Fazbear'ın Mega Pizzaplex'inde gece mahsur kalmıştır. Gregory rolüne bürün ve Freddy'nin de yardımıyla Pizzaplex'in sırlarını keşfedip gerçeği açığa çıkarırken, sabaha kadar da hayatta kalmaya çalıştığınız korku oyunu Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri neler? Fnaf Security Breach kaç GB? İşte detaylar…
Five Nights at Freddy's Security Breach'i minimum ayarlarda oynayabilmeniz için AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5 6600k işlemcş, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen ve ultra ayarlarda oynayabilmek için ise AMD Ryzen 7 2700x veya Intel Core i7 4790 işlemci ve 16 GB RAM gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600, Core i5 6600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X, Intel Core i7 4790
- Bellek: 16 GB RAM
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Five Nights at Freddy's Security Breach'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 80 GB depolama gerektirmektedir.