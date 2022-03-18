Fire Flux Esports Büyük Finale Adını Yazdırdı

Dün oynanan Team Lixa - Fire Flux Esports maçının kazananı 3-0 ile Fire Flux oldu. Fire Flux'ın maçı rahat bir şekilde kazandığı düşünülse de özellikle Fracture ve Haven haritaları çekişmeli geçti. Ascent haritası ise 13-4 gibi net bir skorla Fire Flux'ın üstünlüğüyle bitti.

Maçına ön plana çıkan oyuncusu ise toplam 55 kill skoruna ulaşan lauress oldu. Team Lixa bu mağlubiyetle birlikte turnuvadan elenmiş olsa da turnuvada önemli işlere imza attılar. Futbolist'i 2-1 ile eleyen ekip turnuvayı ilk 4 içinde bitirdi. Fire Flux ise büyük finalde Surreal Esports'ın rakibi oldu. Büyük final maçı 19 Mart'ta oynanacak.

EsporGazetesi.com / Gamegar