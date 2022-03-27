FIFA Serisinin Yeni Adı Ortaya Çıktı!

Ea Sports'un popüler futbol serisi FIFA, sektörün içerisinden güvenilir bir kaynağa göre EA Sports Football Club olarak isim değiştirecek.

FIFA'nın EA ile olan isim anlaşmasının sona erdiği ve FIFA'nın EA'den sözleşmeyi yenilemek için yüksek bir meblağ istediği biliniyordu. Dolayısıyla FIFA serisinin isim değişimine bir süredir kesin gözle bakılıyordu.

Oyun sektörünün içinden bağlantılarıyla, doğru raporlarıyla bilinen haberci Jeff Grubb'a göre serinin yeni ismi belli oldu: EA Sports Football Club.

Bu ismin telif haklarının alındığını gören Grubb, ilk başta ismin sadece çevrim içi mod gibi ek bir özellik olacağını düşündü. Fakat kaynaklarına eriştikten sonra FIFA serisinin yeni isminin EA Sports Football Club olduğunu doğruladı.

Yeni ismin hangi oyunla birlikte kullanılacağı ise hala kesinleşmedi. EA'in lisansı bu kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası ile sona erecek. Bu sebeple EA'in bir sonraki oyunda da FIFA ismini kullanmak için uğraştığı belirtiliyor. Bir sonraki oyun FIFA 23 olsa bile lisans yenilenmedikçe 2024'teki oyun, farklı bir isimle piyasaya sürülecek.

Jeff Grubb, oyunla ilgili içerikleri yakın zamanda görmeye başlayacağımızı da belirtti. Hatta şimdiye kadar bir şeyler görmemiş olmamız gerekiyormuş.

Oyunla ilgili daha önceden ortaya çıkan bilgilere göre bir sonraki oyunla birlikte seriye çapraz platform ve kadın Dünya Kupası da eklenecek.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

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