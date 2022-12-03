Electronic Arts'ın vazgeçilmez futbol simülasyon oyunu, her yıl yaptığı yeniliklerle geri dönüyor. EA'in bir sonraki oyunu FIFA 24'ün ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Yayıncı ekip Electronic Arts'ın FIFA ile olan sözleşmesinin sona ereceğine dair açıklamaların yapılmasının ardından bir sonraki futbol oyununun FIFA adı ile değil EA Sports FC adı ile çıkacağı bildirilmişti. Peki, FIFA 24 ne zaman çıkacak? EA Sports FC ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

FIFA 24 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 24, 2023 sonbaharında PC, PlayStation ve Xbox için piyasaya sürülecek. Her sene sonbahar mevsiminde Eylül ve Ekim aylarında piyasaya sürülen FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 24'ün de aynı tarih aralığında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

FIFA OYUNLARININ ÇIKIŞ TARİHİ