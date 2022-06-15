FIFA 22 Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? Çıkış tarihi açıklandı - Haberler

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FIFA 22 Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? Çıkış tarihi açıklandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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FIFA 22 Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? Çıkış tarihi açıklandı

Xbox Türkiye'nin 14 Haziran tarihinde Twitter'dan yaptığı paylaşım ile Nisan ayında FIFA 22'nin Xbox Game Pass'e çıkış tarihi açıklandı. Peki, FIFA 22 Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? Detayları haberimizde…

Nisan ayında Fıfa 22'nin Xbox Game Pass'e geleceğinin duyurulmasının ardından Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmeyen FIFA 22 kafada sorular bıraktı. FIFA 22'nin Xbox Game Pass'e ne zaman geleceği oyuncular tarafından araştırılıyor ve Xbox Türkiye'den merak edilen soruya beklenen cevap geldi. Peki, FIFA 22 Xbox Game Pass'e ne zaman gelecek? İşte detayları…

FIFA 22 XBOX GAME PASS'E NE ZAMAN GELECEK?

Xbox Türkiye'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Soru sorma sırası bende. FIFA 22 ne zaman?" sözlerine yer verdikten sonra beklenen cevabı açıkladı. FIFA 22, 23 Haziran'da Xbox Game Pass'e eklenecek.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

FIFA 22 xbox Gamegar Haberler

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