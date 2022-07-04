Far Cry 5 Xbox Game Pass'e geldi

600 TL değerindeki Far Cry 5, nihayet Xbox Game Pass'e geldi. Geçtiğimiz haftalarda FIFA 22 ile geleceği duyurulan Ubisoft'un popüler serisi Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini aldı.

FAR CRY 5 XBOX GAME PASS'E GELDİ

Ubisoft Türkiye'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Far Cry 5'in Xbox Game Pass'e geldiğini duyurdu. Yapılan duyuruda, "İster PC'de ister Xbox konsollarında hemen oynayın!" sözlerine yer verildi.

FAR CRY 5 KONUSU

Montana'nın Umut Kasabasına hoş geldin. Burası özgür ve cesur insanların şehri fakat aynı zamanda Cennetin Kapısı adlı kıyamet tarikatının da merkezi. Tarikatın lideri Joseph Seed ve kardeşleri olan Müjdeciler'e karşı sesini yükselt ve kasabayı özgürleştirecek bir direnişin kıvılcımını çak.

ÖLÜMCÜL BİR TARİKATA KARŞI SAVAŞ

Özgür Umut Kasabasında tek başına veya koop modunda oyna. Kendi ordunu kur, tarikata karşı savaş.

MİSİLLEMELER DÜNYASI

Tarikata acımasızca saldır, fakat Joseph Seed ve müritlerinin gazabından sakın.

KENDİ YOLUNU KENDİN AÇ

Tüm zamanların en kişiselleştirilebilir Far Cry oyununda kendi karakterini yarat, kendi maceranı seç.

DİNAMİK ARAÇLAR

Efsanevi spor arabaların, ATV motorların, uçakların, ve diğer araçların dümenine geç, tarikat ile müthiş savaşlara tutuş.

GİZLENME TEKNİKLERİ YENİDEN TANIMLANIYOR

Oyun deneyiminizi göz takibiyle zenginleştirin. Düşmanlarınızı sadece onlara bakarak işaretleyip gizlenme becerilerinizi geliştirin ve takım arkadaşlarınızın tehditleri belirlemesine yardım edin.