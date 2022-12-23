Fallout Tactics Brotherhood of Steel sistem gereksinimleri neler? Fallout Tactics Brotherhood of Steelkaç GB?
Gamegar Haberleri
14 East'in geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı Fallout Tactics Brotherhood of Steel'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Fallout Tactics Brotherhood of Steel sistem gereksinimleri neler? Fallout Tactics Brotherhood of Steel kaç GB? Detayları haberimizde…
Bethesda'nın 2001 yılında piyasaya sürdüğü kıyamet sonrası sıra tabanlı strateji rol yapma oyunu Fallout Tactics Brotherhood of Steel sistem gereksinimleri neler? Fallout Tactics Brotherhood of Steel kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemi PC dostu Fallout Tactics Brotherhood of Steel'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Pentium işlemciye, 16 MB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.
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- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Pentium 400Mhz
- Bellek : 64 MB
- Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000
- Depolama : 1.6 GB
Fallout Tactics Brotherhood of Steel'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 1.6 GB boş depolamaya ihtiyaç duyulmaktadır.