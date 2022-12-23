Fallout 76'nın oyuncu sayısı açıklandı

Betheda'nın 2018 yılında piyasaya sürdüğü açık dünya kıyamet sonrası rol yapma oyunu Fallout 76, 13,5 milyon oyuncuya sahip olduğu açıklandı.

Çevrimiçi odaklı kıyamet sonrası rol yapma oyunu için son 12 ayı anlatan yayıncı Bethesda, 2022 yılı boyunca 13,5 milyon oyuncunun Appalachia'ya daldığını söyledi.

FALLOUT 76'NIN OYUNCU SAYISI AÇIKLANDI

Fallout serisinin yayıncılığını yapan Bethesda, "Fallout 76 geçen yıl önemli ölçüde büyüdü ve dünya çapındaki oyuncular Appalachia'da seyahat roadshow'larından dünya dışı istilalara kadar her türlü olayı yaşadı!" sözlerine yer verdi.

"Fallout 76 oyuncuları bu eylülde Expeditions: The Pitt'in çıkışıyla yepyeni bir bölgeye adım attı. Appalachia sınırlarını aşmak isteyenleri nükleer savaş sonrası Pittsburg'a götüren Expedition'lar, Fallout hayranlarının ilk kez Fallout 3'te tanıştığı The Pitt'in pas tutan uğursuz sokaklarını keşfederken görevler yaparak ödül kazanmanın yeni bir yolunu sunuyor."

"2022 yılı Fallout 76 için büyük bir yıl olmakla kalmadı, aynı zamanda Fallout serisinin 25. yıldönümüydü! Fallout ile ilgili nostaljik bir seri de dahil olmak üzere oyunların bir ay süren kutlamalarının yanı sıra hayranların keyfini çıkaracağı oyun içi etkinlikler ve promosyonlarla dolu Fallout 76 yıldönümü partisini de getirdik."