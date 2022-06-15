Fallout 5 yolda! Bir sonraki TES oyunundan sonra gelecek

Önümüzdeki yıl yeni nesil Xbox'a ve PC kullanıcıları için çıkış yapacak Starfield lansmanından ve "ön yapım aşamasında" olan The Elder Scrolls 6'dan sonra Fallout 5'in çıkış yapacağı duyuruldu.

YENİ FALLOUT SERİSİ YOLDA

Bethesda Game Studios'un kreatif direktörü Todd Howard, yaptığı bir röportajda ekibin esas olarak çalıştığı oyunun Starfield olduğunu söyledi. Ayrıca The Elder Scrolls 6'nın ön yapım aşamasında olduğunu da bildiren Howard, Fallout 5'i TES'in yeni oyunundan sonra piyasaya süreceklerini açıkladı.

Fallout 5'i bekleyen kullanıcıların önünde iki farklı oyun serisi bulunuyor. Önümüzdeki sene çıkış yapacak olan uzay bilim kurgu oyunu Starfield ve Bethesda'nın sevilen RPG serisi The Elder Scrolls'ın altıncı oyunu.

Fallout 5'i oynayabilmek veya en azından duyurusunu görebilmek için ilk önce Starfield'ı daha sonra da The Elder Scrolls VI'yı oynamamız gerekecek.