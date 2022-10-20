Vault-Tec mühendisleri, kendi kasanızın rahatlığından keyif almanız için Wasteland yaşamının etkileşimli bir yeniden üretimi üzerinde 24 saat çalıştı. Geniş bir dünya, benzersiz dövüş, şaşırtıcı derecede gerçekçi görseller, tonlarca oyuncu seçimi ve inanılmaz bir dinamik karakter kadrosu dahildir. Peki, Fallout 3 sistem gereksinimleri neler? Fallout 3 kaç GB? İşte Fallout 3 sistem gereksinimleri:

FALLOUT 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli PC dostu Fallout 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Pentium işlemci, 1 GB RAM ve NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon X850 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

FALLOUT 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows Vista

İşlemci: Intel Pentium 4

Bellek: 1 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon X850

Depolama: 7 GB boş alan

FALLOUT 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo işlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 veya ATI Radeon 3800

Depolama: 7 GB boş alan

FALLOUT 3 KAÇ GB?

Fallout 3'ü oynamak için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.