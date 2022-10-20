Fallout 3 sistem gereksinimleri neler? Fallout 3 kaç GB?
Gamegar Haberleri
Bethesda Game'in geliştirip yayınladığı kıyamet sonrası açık dünya rol yapma oyunu Fallout 3'ün ücretsiz olmasının ardından sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Fallout 3 sistem gereksinimleri neler? Fallout 3 kaç GB? Detayları haberimizde...
Vault-Tec mühendisleri, kendi kasanızın rahatlığından keyif almanız için Wasteland yaşamının etkileşimli bir yeniden üretimi üzerinde 24 saat çalıştı. Geniş bir dünya, benzersiz dövüş, şaşırtıcı derecede gerçekçi görseller, tonlarca oyuncu seçimi ve inanılmaz bir dinamik karakter kadrosu dahildir. Peki, Fallout 3 sistem gereksinimleri neler? Fallout 3 kaç GB? İşte Fallout 3 sistem gereksinimleri:
Düşük sistemli PC dostu Fallout 3'ü 30 FPS'te oynayabilmek için Intel Pentium işlemci, 1 GB RAM ve NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon X850 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
- İşletim Sistemi: Windows Vista
- İşlemci: Intel Pentium 4
- Bellek: 1 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6800 veya ATI Radeon X850
- Depolama: 7 GB boş alan
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Core 2 Duo işlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800 veya ATI Radeon 3800
- Depolama: 7 GB boş alan
Fallout 3'ü oynamak için en temel kurulum dahil 7 GB boş depolama alanı gerekmektedir.