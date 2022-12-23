Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB?
Gamegar Haberleri
Black Isle Studios'ın geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? Detayları haberimizde…
Fallout 2, RPG'yi zindanlardan çıkarıp dinamik, kıyamet benzeri bir retro-geleceğe götüren, eleştirmenlerce beğenilen oyunun devamı niteliğindedir. Atalarınız çorak toprakları aşalı 80 uzun yıl oldu. Peki, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemi PC dostu Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Pentium işlemciye, 16 MB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Pentium 90Mhz
- Bellek : 16 MB
- Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000
- Depolama : 565 MB
Fallout 2 A Post Nuclear Role Playing Game'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 565 MB boş depolamaya ihtiyaç duyulmaktadır.