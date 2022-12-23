Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB?

Black Isle Studios'ın geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? Detayları haberimizde…