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Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB?

Gamegar Haberleri

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB?

Black Isle Studios'ın geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game'in sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? Detayları haberimizde…

Fallout 2, RPG'yi zindanlardan çıkarıp dinamik, kıyamet benzeri bir retro-geleceğe götüren, eleştirmenlerce beğenilen oyunun devamı niteliğindedir. Atalarınız çorak toprakları aşalı 80 uzun yıl oldu. Peki, Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB? İşte detaylar…

Düşük sistemi PC dostu Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game'i minimum ayarlarda oynamak için Intel Pentium işlemciye, 16 MB RAM ve Intel HD Graphics 4000 ekran kartına sahip olmanız yeterlidir.

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  • İşletim Sistemi : Windows 7
  • İşlemci : Intel Pentium 90Mhz
  • Bellek : 16 MB
  • Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000
  • Depolama : 565 MB

Fallout 2 A Post Nuclear Role Playing Game'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 565 MB boş depolamaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game sistem gereksinimleri neler? Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game kaç GB?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

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